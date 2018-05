Bij kwalificatie voor Champions League lonkt voor PSV gunstige lotingpot 3

Inter heeft een lagere Europese ranking dan PSV en plaatste zich op de slotdag van de Italiaanse competitie voor de groepsfase van de Champions League, door het Lazio van Stefan de Vrij te verslaan en bij de beste vier in de Serie A te eindigen.

PSV speelt één play-off voor plaatsing voor de groepsfase (eerste wedstrijd 21 of 22 augustus). De tegenstander is nog niet bekend en komt uit de zogeheten 'kampioenenroute' voor de Champions League. Het zou bijvoorbeeld Young Boys uit Zwitserland kunnen worden. Of Legia Warschau uit Polen.

Lukt het PSV om door de play-off te komen, dan is er een behoorlijke kans dat de ploeg bij de loting voor de groepsfase ingedeeld wordt in pot 3. Bij de loting zijn er altijd vier potten, waarover alle geplaatste ploegen worden verdeeld. In pot 1 zit een aantal kampioenen uit de sterkste voetballanden, waarna de resterende ploegen op basis van hun UEFA-ranking over pot 2, 3 en 4 worden verdeeld. Een plek in lotingpot 3 is op papier een stuk gunstiger dan een plek in pot 4, die de ploegen bevat met de laagste Europese ranking.

Inter

PSV staat in het huidige schema virtueel op plek 25 van de 32 verwachte ploegen en valt bij kwalificatie voor de Champions League-groepsfase dus net buiten pot 3. Door de winst van Internazionale op zondagmiddag is PSV een plek naar boven opgeschoven. Dit betekent dat PSV bij kwalificatie voor de groepsfase snel in lotingpot 3 kan komen, bijvoorbeeld bij uitschakeling van Ludogorets (Bulgarije) of Salzburg (Oostenrijk) in de voorrondes van de Champions League. Daarnaast kan PSV in lotingpot 3 komen als er een verrassende winnaar komt uit de play-offs voor de Champions League in de zogeheten niet-kampioenenroute.

Momenteel staan 26 van de 32 Champions League-deelnemers vast. Vier teams kunnen zich nog plaatsen via de 'kampioenenroute', waaronder PSV. Twee teams kunnen zich via de niet-kampioenenroute plaatsen, waaronder Ajax. De Amsterdammers moeten dan wel drie keer een Europese tweestrijd winnen, omdat Ajax in de tweede voorronde al instroomt.