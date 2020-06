Bij Summer Series staat genoeg op het spel

Of niet-Britse spelers twee weken in quarantaine moeten, is nog de vraag. In Groot-Brittannië is het verplicht om eerst in afzondering te gaan, een verplichting die voor alle reizigers geldt. Michael van Gerwen ziet dat niet zitten en zou daarom overwegen om niet te komen. Ook Vincent van der Voort zou daarom niet naar Milton Keynes willen afreizen, de plek waar het toernooi wordt georganiseerd.