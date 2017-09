Bij Vitesse is er vanavond één die tegen Franse club speelde, maar nooit verloor

• Nice was voor de Nederlandse clubs een grote onbekende tot het deze zomer op Ajax stuitte. In een spannend tweeluik was de Franse nummer 3 van afgelopen seizoen nét iets beter (1-1 en 2-2). Vitesse trof Nice nog niet eerder, maar speelde eind vorige eeuw in de UEFA Cup wel tegen Girondins Bordeaux (0-1 en 1-2) en RC Lens (1-1 en 1-4). De Arnhemmers wachten dus nog op het eerste succesje tegen een Franse opponent.

• Quizvraag : wie was de laatste speler van Vitesse die scoorde in een Europees uitduel? (Het antwoord vind je onderaan deze pagina)

• Nice begon groep K met een klinkende 5-1 zege bij Zulte-Waregem, een evenaring van de grootste overwinning in Europa. Voor de laatste keer dat Nice in een Europees toernooi twee keer op rij won, moeten we héééééél ver terug in de tijd. In 1959, vlak na de 5-1 zege op Fenerbahçe, stuntte Nice met een 3-2 zege op het Real Madrid van Ferenc Puskás. Clubicoon Victor Nurenberg uit Luxemburg maakte een hattrick.