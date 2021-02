Bijna-Duitser Winkelhorst geniet extra van zege Oranje op Duitsland tijdens OKT

De 11-10 zege van de Nederlandse waterpoloërs zondag op Duitsland in hun eerste wedstrijd op het olympisch kwalificatietoernooi voelde met name bij Jorn Winkelhorst extra goed. De Hengelose international flirtte vorig jaar nog met een Duits paspoort, maar kwam terug op die beslissing.

In de aanloop naar het OKT in Rotterdam ging het ook nog over de ‘affaire Winkelhorst’. De 29-jarige Hengelose midvoor, die in de competitie uitkomt voor Waspo Hannover, keerde vorig jaar terug in de Nederlandse selectie. De Tukker had die eerder verlaten vanwege een meningsverschil met de technische staf. Winkelhorst overwoog zelfs om zich tot Duitser te laten naturaliseren en voor dat land te gaan spelen, maar hij besloot al snel daar toch van af te zien.

„Dat was veel te impulsief”, zei Winkelhorst over het terugdraaien van dat besluit. „Toen ik de naturalisatieprocedure in gang wilde zetten, kwamen er heel veel emoties bij mij los. Het feit dat ik ook mijn Nederlandse paspoort kwijt zou raken, deed me toch veel meer toen ik het daadwerkelijk zwart op wit zag staan.”

Te trillen op zijn benen

Vooraf had Winkelhorst geen extra spanning gevoeld om het OKT te beginnen tegen uitgerekend Duitsland. „Nee, eigenlijk niet”, vertelde de Hengelose international na afloop. „Ik vond het echt heerlijk. Ik leefde er zo erg naar toe, had er heel veel zin in. Ik stond te trillen op mijn benen van de spanning, echt waar”, aldus Winkelhorst, die in de uitstekende beginfase van Oranje een doelpunt op zijn naam bracht.

Chill

Al snel stond Nederland met 8-2 voor. Wat ging er toen door het hoofd van Winkelhorst? De bevestiging dat hij de juiste keuze had gemaakt door voor Oranje te kiezen? „Dat wist ik al op het moment dat ik geen handtekening voor Duitsland had gezet”, verklaarde hij. Van de tegenstanders merkte hij niets van zijn besluit om niet voor de Duitse ploeg uit te komen. „Ze waren heel chill, zo hoort het ook. Professioneel”, aldus Winkelhorst.

Zelf probeerde hij zijn directe tegenstanders wel wat uit te dagen. „Maar dat hoort ook bij dit soort wedstrijden. Die moet je winnen om verder te gaan in dit toernooi.”

Het Ravijn

De ploeg van bondscoach Harry van der Meer versloeg Duitsland vooral dankzij een sterke eerste helft met 11-10 (5-2 3-2 2-2 1-4). Jorn Muller, speler van Het Ravijn in Nijverdal, was de topscorer bij Oranje met vier doelpunten, Kjeld Veenhuis maakte er drie.

Drie startbewijzen

De waterpoloërs nemen het maandag op tegen Kroatië, op papier de sterkste opponent in groep B. Oranje speelt daarin ook tegen Roemenië, Frankrijk en Rusland. De top 4 van de poule plaatst zich voor de kwartfinales. Op het OKT in Rotterdam worden de resterende drie startbewijzen voor de Olympische Spelen van Tokio verdeeld. De Nederlandse mannen deden in 2000 voor het laatst aan de Spelen mee.

De Nederlandse waterpolovrouwen plaatsten zich vorige maand op het OKT in Triëst voor de Spelen. De mannen, die niet tot de wereldtop behoren, moeten in Rotterdam boven zichzelf uitstijgen om ook naar Tokio te mogen.

Coronagevallen

Turkije werd op de openingsdag van het OKT uit het toernooi gehaald vanwege een aantal coronagevallen binnen de selectie. Daardoor strijden elf in plaats van twaalf landen om de drie tickets.