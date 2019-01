Bijtertje Barty krijgt Sjarapova klein

Maria Sjarapova had indruk gemaakt, afgelopen week in Melbourne. Maar in de vierde ronde van de Australian Open eindigde het voor haar. Ash Barty, de populaire Australische vechtjas, ontregelde de Russische machine vanochtend vakkundig. Voor het eerst in haar carrière staat ze in de kwartfinale van een grand slam.

Sjarapova staat bekend om haar ijzeren mentaliteit. Je moet haar een paar keer ‘knock out’ slaan voordat ze gaat liggen. Maar in Ashleigh, kortweg Ash, Barty (22) trof ze vanochtend haar gelijke. Gesteund door een volle Rod Laver Arena wist de kleine Australische een achterstand om te buigen. Door Sjarapova’s spel te ontregelen en voor ieder punt te knokken. Ze won met 4-6 6-1 6-4.

Barty, 1 meter 66, heeft een atypisch spel in het huidige vrouwenveld. Ze kan de bal best een harde klap geven, maar kiest veel vaker voor de vertraging. Op haar backhand gaat bijna alles met de slice. Ze schaakt vanuit het achterveld om op een geschikt moment met een dropshot te komen, of met een aanvalsbal gevolgd door een knappe volley. Vanuit haar rijke ervaring in het dubbelspel is Barty een allround speelster.

In de eerste set waren de harde groundstrokes van Sjarapova haar te machtig. Maar, het moet gezegd, de voormalig winnares in Melbourne hielp haar tegenstandster daarna zelf in het zadel. Ze miste vanaf de tweede set ineens een hoop ballen, en sloeg veel dubbele fouten, wellicht weer gehinderd door pijn aan haar schouder. Barty ging juist beter spelen en toen ging het ineens hard. Pas bij een 4-0 achterstand in de beslissende set kwam de krijger weer boven in Sjarapova. Het was uitstel van executie.

Bijzonder verhaal

De Australiërs zijn euforisch over hun nieuwe sportheld, die vorige week in Sydney Kiki Bertens versloeg in de halve finale. De eindstrijd verloor ze van Petra Kvitova, die nu in Melbourne haar volgende tegenstander is in de kwartfinale.

Barty heeft een bijzonder verhaal. In 2014 stopte ze met tennis om professioneel te gaan cricketen. Hoewel haar tweede grote liefde, miste ze het tennis en keerde ze in 2016 terug op de tour. Met succes, ze is inmiddels opgeklommen naar plek 15 op de wereldranglijst. En ze kan zomaar nog stijgen na dit toernooi.

Bij Agassi en Graf

Quote Ik zal altijd juichen voor Ash Andre Agassi over Ashleigh ‘Ash’ Barty De Australische krant The Age sprak van de week met Andre Agassi over Barty. Acht jaar geleden nodigden de Amerikaanse oud-tennisser en zijn vrouw Steffi Graf de toen pas 13-jarige Barty, een toptalent, uit bij hen thuis in Las Vegas. Ze hoopten haar wat te kunnen leren, niet zozeer op technisch of tactisch vlak, meer over het bizarre leven van proftennisser.