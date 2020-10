Bijzonder, de verhalen van Podoroska en Swiatek, maar waar zijn de toppers?

Mackaij derde in Brabantse Pijl, winst voor Brown

7 oktober Grace Brown heeft de vrouweneditie van de Brabantse Pijl gewonnen, de koers in het Vlaamse heuvelland onder Brussel. De renster van Mitchelton-Scott reed in de slotfase van de koers alleen voorop, met twee rensters van Sunweb in achtervolging: Floortje Mackaij en de Duitse Liane Lippert. Het tweetal kreeg het gat niet dichtgereden. In de slotkilometers nam Brown zelfs nog iets meer afstand.