Bijzondere NK-titel voor Maarten Nijland

HUIJBERGEN - Maarten Nijland uit Rossum is in Huijbergen Nederlands kampioen veldrijden geworden bij de masters 40+. De voormalig beroepsrenner was eerder in 2017 Nederlands kampioen in deze klasse in Hellendoorn, maar moest de titel een jaar geleden in Surhuisterveen aan Erik Dekker laten. Nijland droeg de titel op aan zijn onlangs overleden vader Henk.

„Hij was het die me in het ziekenhuis zei dat ik dit veldrijden gewoon moest blijven doen. Er plezier in houden”, legde de kersverse kampioen na afloop uit. „Ik hoorde vervolgens ook van de uiteindelijke nummer twee van dit NK - Maikel Govaarts - dat het parcours goed te doen was voor mij, omdat er veel loopstukken in zitten. Dus heb ik de afgelopen twee weken alles gezet op dit NK.”

De titel kwam als een verrassing voor Nijland. „Ik had vooraf niet verwacht dat ik kon winnen. Ik won onlangs wel in Almelo, maar in Vorden kwam ik in het stuk niet voor. Ik kon bij de start echter goed opschuiven en kwam zo met Govaarts voorop. Op de loopstukken voelde ik dat ik beter was, dus het was zaak daar druk te zetten tot de laatste tegenstander zou breken. Dat lukte. Ik zie dit als een onverwacht mooie afloop, maar ook als eerbetoon aan de man die me de liefde voor de fiets heeft bijgebracht.”

Volledig scherm 12-01-2019: Wielrennen: NK veldrijden: Huijbergen Maarten Nijland Nederlands Kampioen Masters 40+ © Ron Jonker

In 2017 maakte Nijland speciaal voor het NK in de eigen regio - Hellendoorn - zijn rentree in het veld nadat hij door gezondheidsklachten gedwongen was zijn profloopbaan stop te zetten. „Toen ik daar kampioen was geworden, vond ik dat ik het niet maken kon om het rood-wit-blauw niet te laten zien in de veldritten. Dat geldt natuurlijk nu ook. En ondertussen voel ik me ook goed op mijn plek bij de masters. Dus die trui zal komende winter ook wel weer te zien zijn zo links en rechts.”