BinckBank Tour eindigt op Muur van Geraardsbergen

Na een lange aanloop over brede wegen wacht de renners in de vijfde en laatste etappe een pittige omloop door Geraardsbergen, die ze vier keer moeten afleggen. De openingsrit gaat van de Belgische kustplaats Blankenberge naar het West-Vlaamse Ardooie. Een dag later volgt een tijdrit over 11 kilometer in Vlissingen.



De derde etappe leidt de wielrenners van de Zeeuwse stad Philippine naar het Oost-Vlaamse Aalter. De voorlaatste rit start in het Belgische Riemst en eindigt in Sittard-Geleen, met een finale op de Cauberg.



Vanwege de coronacrisis is de BinckBank Tour dit jaar ingekort tot vijf dagen in plaats van zeven. De wedstrijd uit de WorldTour vindt nu plaats van 29 september tot en met zaterdag 3 oktober.