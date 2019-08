BinckBank Tour in trek bij klassieke renners

Verdedigers huren Komst Johnston nadert bij Feyenoord, Ié duurt nog even

13:49 Feyenoord versterkt zich mogelijk nog vandaag met George Johnston. De Rotterdamse club is in verregaande onderhandeling met de Schot, die nu uitkomt voor het reserveteam van Liverpool. Het gaat om huur. Ook Edgar Miguel Ié is in aantocht. Zijn komst lijkt evenwel nog zeker een week te duren.