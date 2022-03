Biniam Girmay schrijft historie in Gent-Wevelgem: ‘Het was niet eens gepland dat ik deze wedstrijd zou rijden’

Bij de bus van Intermarché - Wanty Gobert staat Tecleweyni Tesfay te wachten. Een jongen van nog geen 18 jaar in een zwart-oranje wielershirt. Zijn racefiets heeft hij tegen het verkeersbord gezet. Vier jaar geleden is Tecleweyni gevlucht uit het Oost Afrikaanse Eritrea en woont sinds een paar jaar in Roeselaere, vertelt hij. Vanmiddag is Tecleweyni met de fiets naar Wevelgem gekomen en ziet zo met eigen ogen hoe zijn landgenoot Biniam Girmay in Gent-Wevelgem wielergeschiedenis schrijft. ,,Biniam is mijn vriend, ik ken hem via Instagram. Zijn overwinning is heel groot. Voor iedereen die fietst in Eritrea, maar eigenlijk voor het hele land.’’