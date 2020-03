‘Binkie & Arnaudriaan’ kunnen nog wel even door met ‘quarantaine-cabaret’

De clown zat in een stoel voor de spiegel. Op zijn hoofd een ontploft kapsel. De acrobaat stond achter hem, met een schaar in zijn handen. Wij, de kijkers, mochten stemmen. Schaar erin: ja of nee?



Een halfuur later had de clown een gekortwiekte coupe. Zijn haar zat zo strak in de lak dat hij ermee door een orkaan kon lopen zonder dat iets zou verschuiven bovenop zijn hoofd. Niet dat hij zoiets zou gebeuren. De clown moet binnenblijven. De acrobaat trouwens ook.