Bissegger wint vierde etappe in Zwitserland, Van der Poel behoudt leiderstrui

EK Podcast: 'Vader worden tijdens dit EK is voor spelers niet handig’

7:32 Het Nederlands Elftal telt af naar de eerste wedstrijd op het EK. Door de naam van Donny van de Beek ging een streep. Matthijs de Ligt hervatte wel de groepstraining. Maar komt zondag te vroeg? In een nieuwe AD Voetbalpodcast bespreken Oranje-watcher Maarten Wijffels en presentator Etienne Verhoeff weer tal van zaken. Van zwangere spelersvrouwen tot spelen voor twee gevulde koeken voor je land. De AD Voetbalpodcast is er elke dag vanaf 6 uur in de ochtend.