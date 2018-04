Bitterballen en bier in Bakoe

Morsink neemt leiding van Dubbeldam over op NK in Mierlo

19:28 MIERLO - Gerben Morsink heeft zaterdag de leiding in het NK klassement overgenomen op het springparcours in Mierlo. Vrijdag was het nog Jeroen Dubbeldam die de lijst aanvoerde met Zenith. Na een foutloze rit met Navarone Z nam Morsink die leiding over in het klassement.