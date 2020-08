Bizar: Snookeraar geeft witte bal middelvinger bij WK

‘The Viking’, die als qualifier was doorgedrongen tot het hoofdtoernooi, gaf in de eerste ronde tegen David Gilbert een middelvinger aan de witte bal. De bal weerhield hem van een maximumscore van 147, de eerste sinds 2012 op het WK.



Maflin kreeg voor het obscene gebaar een officiële waarschuwing, maar de beelden én het commentaar van de in Londen geboren Noor gingen de hele wereld over. ,,Ik bedoelde er niets verkeerds mee. Ik was gewoon kwaad op die witte bal”, reageerde hij.