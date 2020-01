Bizarre dag voor Tallon Griekspoor: ‘Wat speelde ik ineens goed!’

Door Carl Houtkamp



De start van de Australian Open 2020 is zeldzaam bizar. Gisteren begon het kwalificatietoernooi in de zware rook van de bosbranden, waardoor zelfs bij de indoorbanen op Melbourne Park tot drie keer toe het brandalarm afging. Speelsters haakten kuchend af en de organisatie kreeg volop kritiek te verduren dat er was gespeeld. Ook van medici en meteorologen, die spraken van ‘de meest ongezonde lucht ter wereld’.



Vandaag was het niet minder vreemd. Eerst weer de rook die de wolkenkrabbers deels aan het oog onttrok, waarna de wedstrijdleiding pas na drie uur wachten de partijen durfde te laten beginnen. Maar ’s middags stak er vanuit het westen een extreme wind op die de rook zowaar verdreef, het kwik naar 37 graden opvoerde en vervolgens… een hels noodweer bracht. Met een daverend onweer en zó veel water, dat de al maanden naar nattigheid snakkende inwoners van de Australische metropool in de avondspits haast zingend door de regen naar huis gingen.