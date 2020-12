Bizarre finish in wielerkoers in Colombia: wie legt nou net dáár de streep neer?

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De 25-jarige Edison Muñoz zegevierde in de tweede etappe van de Colombiaanse rittenkoers Clasico RCN. De streekrenner reed solo voor de groep favorieten uit en had zo heel wat tijd om de overwinning te vieren. Maar net toen hij de finish bereikte, kwam hij pardoes ten val. Niet zijn fout, wel die van de organisatie. Er lag namelijk een verkeersdrempel nét voor de aankomst, waardoor Muñoz uit evenwicht raakte. Gelukkig voor de Colombiaan kwam hij wel als eerste over de streep.