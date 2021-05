Bizarre ontknoping in apocalyptische Koninginnenrit: dubbelslag Woods, Thomas gefrustreerd na val

Thomas heeft geen fysieke schade geleden door de rare val, maar hij was wel gefrustreerd. ,,Fysiek ben ik oké, maar na zo’n zware dag tijd verliezen op zo’n manier in de finale, dat is echt frustrerend. Ik heb een warme douche nodig, om alles te laten bezinken.” De Brit gaf het slechte weer de schuld. ,,Ik had helemaal geen gevoel meer in mijn handen. Ik probeerde te schakelen van versnelling, maar in de plaats daarvan verloor ik de controle over mijn stuur”, zei Thomas.

Een kopgroep van zeven renners reed lang voorop en bereikte een voorsprong van maximaal zo’n 7 minuten. De Deen Cort was de hoogst geklasseerde renner en in de loop van de rit werden zijn intenties duidelijk. In de beklimming van de Suen, de op een na zwaarste klim van de dag, dunde de kopgroep uit terwijl het verschil tussen koplopers en de groep favorieten nog altijd meer dan 4 minuten was. Cort joeg door in de wetenschap dat hij slechts een kleine minuut moest goedmaken op klassementsleider Soler. De race werd in de afdaling enige tijd geneutraliseerd om ongelukken op het door de regen kletsnatte wegdek te voorkomen.



Cort begon, in gezelschap nog van de Italiaan Simone Petilli, aan de 21 kilometer lange slotklim met een voorsprong van ruim 5 minuten. Tien kilometer onder de top was hij de Italiaan kwijt, maar in de groep favorieten ging het tempo snel omhoog. Woods was de eerste die passeerde, gevolgd door Thomas die al tweede stond in het klassement. Door de ongelukkige val - Thomas schoot met zijn hand van zijn stuur af - miste hij de kans op zijn eerste overwinning sinds hij in de zomer van 2018 de Tour de France won. Met zijn tijdritkwaliteiten moet de 34-jarige Brit dat zondag nog kunnen rechtzetten.



Morgen is de laatste etappe van de zesdaagse rittenkoers: een tijdrit van ruim 16 kilometer in en rond Fribourg. Woods verdedigt dan een voorsprong van elf seconden op Thomas en 21 tellen op Ben O’Connor. Soler zakte naar plek 4 in het algemeen klassement. Wilco Kelderman is op plek tien (op 1'58 van Woods) de best geplaatste Nederlander in het klassement. Thymen Arensman (Team DSM) staat elfde, vijf tellen achter Kelderman.