Bizarre schwalbe kost Leverkusen-trainer Herrlich 12.000 euro

Herrlich gaf na afloop toe dat hij zijn 'schwalbe' had gemaakt in een opwelling, in het vuur van de strijd. ,,Het sloeg inderdaad nergens op'', toonde hij berouw. Herrlich vreesde zelfs even voor een schorsing, maar de tuchtcommissie vond een forse geldboete genoeg. Daardoor zit Herrlich vrijdag in de thuiswedstrijd tegen koploper Bayern München, bij de hervatting van de Bundesliga, gewoon op de bank bij Leverkusen, dat op de vierde plaats staat.