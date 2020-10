Bizarre transferperiode voor ADO Den Haag eindelijk voorbij

LIVE | Harroui niet naar FC Groningen, PEC en VVV strijden om Van La Parra, Ola John naar RKC

23:32 Een etmaal na alle grote landen in Europa sluit vanavond om 00.00 de transferwindow in Nederland. Van wie wordt nog afscheid genomen en wie op het laatste moment binnen gehengeld? En gaat het om een (ver)huur of hangt er een prijskaartje aan? In dit liveblog houden we vandaag volledig op de hoogte!