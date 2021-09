Björn Borg kan zich met Europa geen betere start wensen in Laver Cup: ‘Maar we zijn er nog niet’

Na 36 jaar weer alcohol op tribunes in Engeland? ‘Nu drinken fans veel in korte tijd, dat is ook niet goed’

24 september Het drinken van alcohol op de tribunes is sinds 1985 al verboden in Engelse stadions, maar de Britse politica Tracey Crouch (46) zal binnenkort een plan indienen om te beginnen met een pilot waarbij supporters ook op hun stoeltje bier kunnen drinken. ,,Nu drinken fans snel één of twee pints in de rust, dat is natuurlijk ook niet goed.”