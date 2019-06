Blaak tweede in individuele tijdrit

Al bij het eerste meetmoment, na 8,5 kilometer, had Reusser een voorsprong van 22 seconden op Blaak. Reusser was de enige renster die een gemiddelde van boven de 46 kilometer per uur haalde: 47,226 kilometer per uur. De tijdrit werd verreden over een afstand van 28,6 kilometer.



,,Ik heb alles gegeven wat ik had. Dat er dan eentje sneller is, dat is dan maar zo. Ik ging voor een medaille en die heb ik”, zei Blaak, de enige Nederlandse deelneemster aan de individuele tijdrit. Bij het ingaan van de laatste 6,4 kilometer moest ze nog bijna drie seconden toegeven op Simmonds, die landgenote Alice Barnes op de finish 0,81 achter zich liet.



Blaak viel zaterdag in Minsk tijdens de wegwedstrijd buiten de prijzen. Toen ging de titel naar Lorena Wiebes.