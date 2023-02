'Blade Runner' Oscar Pistorius gedraagt zich 10 jaar na moord op vriendin als modelgevangene: ‘Je weet nooit of hij een act opvoert’

Op 14 februari 2013 schoot ‘Blade Runner’ Oscar Pistorius zijn vriendin Reeva Steenkamp dood. De Zuid-Afrikaanse atleet, die tijdens de Olympische Spelen in 2012 de eerste sprinter met geamputeerde benen was die met protheses meedeed, werd veroordeeld tot een jarenlange celstraf. Hoe vergaat het hem precies tien jaar na het fatale moment?

De inmiddels 36-jarige Pistorius beweert tot op de dag van vandaag dat hij Steenkamp in diens eigen huis in Pretoria aanzag voor een inbreker en daarom vier kogels afvuurde door de badkamerdeur. Het Zuid-Afrikaanse fotomodel overleed korte tijd later.

Volgens politieonderzoek waren er tussen Pistorius en Steenkamp al langer spanningen. Er zou onder meer sprake zijn geweest van jaloezie en meerdere ruzies, waar verschillende buren getuige van waren. In de rechtbank hield Pistorius vol dat het een vergissing was, maar de conclusies uit het onderzoek hielpen hem niet in zijn verdediging.

Celstraf loopt steeds verder op

In het eerste vonnis van september 2013 werd de meervoudig paralympisch kampioen veroordeeld tot vijf jaar cel. De aanklager ging daartegen in beroep en twee jaar later, na herziening van het bewijsmateriaal, vernietigde het Hooggerechtshof die veroordeling en sprak het een nieuw vonnis uit. Pistorius werd schuldig bevonden aan moord en zijn straf werd verhoogd naar een gevangenisstraf van zes jaar.

Daar bleef het echter niet bij. In november 2017 verhoogde het Hooggerechtshof, na nog meer beroepen, zijn gevangenisstraf definitief tot 13 jaar en vijf maanden. Nu, tien jaar later, heeft de voormalige sprinter voorwaardelijke vrijlating kunnen aanvragen volgens het Zuid-Afrikaanse strafrecht. Dat proces is inmiddels in gang gezet.

Volledig scherm Oscar Pistorius in juli 2016 in de rechtbank van Pretoria, Zuid-Afrika. © Epa

Pistorius is een paar maanden geleden overgeplaatst naar een gevangenis in de buurt van de stad waar de ouders van Steenkamp wonen, als maatregel om de ‘dialoog tussen slachtoffer en dader’ te vergemakkelijken, een essentiële stap naar voorwaardelijke vrijlating. Daarbij vond ook een ontmoeting met vader en moeder Steenkamp plaats. Pistorius moest daarmee instemmen om kans te maken op vervroegde vrijlating.

Familie Steenkamp wil Pistorius niet vergeven

Die samenkomst heeft bij de familie Steenkamp echter alleen maar meer wrok opgeleverd. Barry (80) en June (76) Steenkamp hopen dat Pistorius nooit meer vrijgelaten wordt. Pistorius ‘jammerde als een kind’, maar bleef ontkennen dat hij Reeva opzettelijk heeft doodgeschoten. In een interview met MailOnline stellen de ouders dat ze Pistorius aanvankelijk wilden vergeven voor de moord op hun dochter, maar aangezien hij nog altijd weigert toe te geven dat hij expres de trekker overhaalde, zijn ze nu fel tegen vervroegde vrijlating.

Quote Als hij me de waarheid had verteld, zou hij nu vrij zijn geweest en zou ik het recht op zijn beloop hebben gelaten Barry Steenkamp (80)

,,Ik vertelde Oscar rechtstreeks dat hij mijn dochter opzettelijk had neergeschoten en hij ontkende het. Hij bleef bij zijn verhaal dat hij dacht dat het een indringer was", aldus Barry. ,,Na al die jaren wachten we nog steeds tot hij toegeeft dat hij het uit woede heeft gedaan. Dat is alles wat we wilden. Als hij me de waarheid had verteld, zou hij nu vrij zijn geweest en zou het recht zijn beloop hebben. Ik verspilde mijn tijd. Hij is een moordenaar. Hij moet in de gevangenis blijven.”

June was zelf niet aanwezig in de gevangenis vanwege haar mentale gezondheid. Wel schreef ze een brief die Pistorius voor diende te lezen tijdens het bezoek. ,,Ik zag mezelf niet daarheen gaan zonder hem pijn te doen”, vertelt ze. ,,Ik wilde niet naar de gevangenis omdat ik hem had aangevallen. Dat zou een grote mogelijkheid zijn geweest. Het is er niet beter op geworden. Het wordt met de tijd erger, want we missen Reeva elke dag dat ze niet bij ons is.”

Pistorius een 'modelgevangene’

Ondertussen lijkt Pistorius er vanuit de gevangenis wel alles aan te doen om eerder op vrije voeten te komen. The Mirror sprak met een bron uit het cellencomplex die zei dat ‘Oscar gespierd en fit blijft'. En: ,,Hij is gezien terwijl hij op een rode tractor reed in de velden rond de gevangenis en werd getraind om in rechte lijnen te kunnen ploegen.” De producten, waaronder bloemkool, zouden worden verkocht om arme schoolkinderen te voeden.

Volledig scherm Oscar Pistorius en Reeva Steenkamp. © AFP

Een ambtenaar stelt dat Pistorius een modelgevangene is, maar daarbij wordt wel een kanttekening geplaatst. ,,Je kunt nooit zeggen of een gevangene een act opvoert totdat hij wordt vrijgelaten. Veel hangt af van in welke mate hij zijn ware gevoelens heeft verzwegen en of hij ze heeft verwerkt.”

De kans is aanwezig dat Pistorius volgende maand vrijgelaten wordt, hoewel de nabestaanden dit absoluut niet willen. Volgens de ambtenaar bevoordeelt het systeem de dader en wordt er minder gekeken naar eventuele wensen van het slachtoffer of diens nabestaanden. ,,De reclassering heeft niet veel communicatie met de families van slachtoffers, terwijl het personeel zich richt op het opbouwen van een relatie met de gevangene.”

Een commissie verzamelt rapporten van psychologen, maatschappelijk werkers en gevangenispersoneel en zal zich binnenkort buigen over het vraagstuk of Pistorius eerder de gevangenis mag verlaten.