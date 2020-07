Bleekemolen: ‘Dit Formule 1-seizoen is juist uitdagender’

We racen weer Jeroen, goed nieuws toch?

,,Ja top. Ik zit nu naar de eerste vrije training te kijken. Het was heel belangrijk voor de sport om weer te gaan racen. Sommige teams hebben het zwaar. Sponsoren en televisiezenders moeten straks weer aan hun verplichtingen voldoen en dat is voor iedereen nodig. Als we een jaar lang stil hadden gezeten, had de sport er in 2021 heel anders uit gezien.”

De beperkte kalender, racen zonder publiek, dat moeten we dan maar op de koop toe nemen?

,,Vind ik wel. Het is gek, maar ook interessant. Wat doet het dat we volgende week terugkomen op dezelfde baan? Wordt het saaier of spannender? Dat soort dingen weten we niet. Hopelijk zit het veld dicht op elkaar, het zou grappig zijn als we twee verschillende winnaars krijgen in Oostenrijk.”

Jij racete laatst zonder publiek, in Portugal. Hoe was dat?

Volledig scherm Jeroen Bleekemolen tijdens de 24 uur van Le Mans in 2019. Die won hij in zijn klasse, maar later werd zijn team gediskwalificeerd. © AFP ,,Niet eens zo gek, ik race wel vaker op kleinere evenementen. Maar ik rijd bijvoorbeeld ook de 24 uur van Le Mans. Die zou ik me zonder fans niet voor kunnen stellen. Niet eens zozeer voor het rijden zelf, je kijkt vooral naar de baan en ziet die tribunes niet zo, behalve in de outlap. Maar de sfeer op het circuit, de files ernaartoe, de handtekeningensessies. Dat draagt allemaal bij aan zo’n evenement. Dat moeten de F1-mannen nu missen. Aan de andere kant, die weekeinden zitten vaak zo vol, misschien is het wel relaxter, met meer focus op het rijden.”

We beginnen nu aan een seizoen met een open einde. Wat betekent dat?

,,Het is heel apart, je kunt je nergens op instellen. Maar ik denk niet dat coureurs er anders mee omgaan. Kijk, wij als langeafstandcoureurs moeten soms iets passiever rijden, voorzichtiger inhalen. Ik kan er wel 2 procent agressiviteit afhalen. Want je moet nog de hele dag. Maar Formule 1-coureurs zijn dat niet gewend, die staan 100 procent open als de lichten uitgaan. Ik verwacht niet dat er terughoudender wordt gereden, maar het is wel zo dat er nu lang niet is gereden. Misschien zijn er rijders die in de eerste bocht wel net te enthousiast zijn, of net te laat remmen. Dan doel ik niet op Max Verstappen, die heeft zo veel gevoel, rijdt zo afgemeten.”

Quote Het is misschien zelfs wel moeilijker om nu kampioen te worden Jeroen Bleekemolen

Denk je dat de omstandigheden zoals die nu zijn in het voordeel zijn van Verstappen?

,,Moeilijk, we weten de onderlinge verhoudingen nog niet. Maar feit is dat dit een topcircuit is voor Max om te beginnen. Als hij had mogen kiezen, was het waarschijnlijk ook Oostenrijk geworden. Het wordt interessant: normaal gesproken nam Mercedes de laatste jaren bij de eerste races meteen afstand en kwam het voor Red Bull aan op een inhaalslag. Misschien kan Lewis Hamilton nu vanaf het begin onder druk worden gezet.”

Is het wel een volwaardig seizoen in jouw ogen, met een volwaardige wereldtitel op het spel?

,,Zeker, de titel telt volledig. Het is misschien zelfs wel moeilijker om nu kampioen te worden. Teams en coureurs moeten zich aanpassen aan deze situatie en missen het normale ritme. Dingen die je normaal op de automatische piloot doet, moet je nu misschien even wat langer over nadenken. Dus de uitdaging is minimaal zo groot als normaal.”

Volledig scherm Max Verstappen tijdens de eerste vrije training in Oostenrijk. © BSR Agency