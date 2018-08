Blessure houdt Janssen bij Spurs, Henry kan trainer Bordeaux worden

Henry kan boze Poyet opvolgen bij Bordeaux

De Franse voetbalclub Girondins Bordeaux heeft Thierry Henry op het oog als vervanger van trainer Gustavo Poyet. De 41-jarige Henry werkt als assistent van bondscoach Roberto Martinez bij België. De Fransman heeft al laten doorschemeren open te staan voor een klus als hoofdtrainer. Poyet werd vrijdag door de clubleiding van Bordeaux voor minimaal een week geschorst. De vijftigjarige Uruguayaan had een dag eerder na de winst op FC Marioepol in de derde voorronde van de Europa League keihard uitgehaald naar de clubleiding. Op de persconferentie sprak Poyet schande van het transferbeleid van de club. ,,Het is een schande'', brieste Poyet op de persconferentie. ,,De clubleiding probeert een mes in mijn rug te steken." Voorzitter Stéphane Martin besloot als reactie zijn trainer te schorsen. Eric Bedouet, de conditietrainer van Bordeaux, heeft voorlopig de verantwoordelijkheid gekregen over het elftal.

Nicolás Tagliafico is sinds zijn komst eerder dit jaar snel uitegroeid tot belangrijke kracht in de basiself van Ajax. Zo werd hij afgelopen dinsdag tijdens de wedstrijd met Standard Luik uitgeroepen tot man van de wedstrijd. In een interview, vandaag te lezen in deze krant, heeft de Argentijn het over zijn toekomst.



,,Die ligt zeker komend seizoen bij Ajax. Ik heb ook de geruchten gehoord over Betis Sevilla, maar ik blijf bij Ajax. Ik ben hier net en voel me steeds beter op mijn gemak. Of ik later weer terug wil keren in de Primera Division? Mijn jaartje bij Real Murcia (seizoen 2012-2013) was in een andere fase van mijn carrière. Ik zeg niet: mijn loopbaan is mislukt als ik daar niet terecht kom. Ik heb nu meer gevoel bij de Premier League in Engeland. Ooit wil ik in de sterkste competitie van de wereld spelen.’’