Blessure Tsonga mogelijk slecht nieuws voor Rotterdam

De eerste berichten melden een hamstringblessure bij Tsonga, die komende week op het ABN AMRO World Tennis Tournament van Rotterdam als titelverdediger zijn opwachting zou maken. Het is de vraag of hij tijdig hersteld is.

Pouille kreeg door de opgave van Tsonga een plek in de finale in de schoot geworpen. Hij treft in de eindstrijd zijn landgenoot Richard Gasguet, die in de halve finales in drie sets te sterk was voor de als eerste geplaatste David Goffin: 6-4, 0-6, 6-3. Die Belg is komende week ook een van de trekpleisters in Rotterdam.