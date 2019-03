Blind heeft uitgesproken voorkeur voor loting

De kans dat Ajax vrijdag na 12.00 uur daadwerkelijk aan United wordt gekoppeld, is één op zeven. Het is namelijk een open loting zonder plaatsing, waarbij ploegen uit hetzelfde land ook tegen elkaar kunnen loten. De kans op een Engelse tegenstander is groot. Behalve United zijn ook Manchester City, Liverpool en Tottenham Hotspur nog in de race. FC Barcelona, Juventus en FC Porto zijn de andere mogelijke opponenten van de club uit Amsterdam.



Trainer Ten Hag kijkt ook uit naar morgen, als er rond het middaguur in Nyon wordt geloot voor de kwartfinales en halve finales. Hij liet zich niet verleiden tot het noemen van een favoriete tegenstander. ,,Omdat ik er toch geen invloed op heb", verklaarde hij. ,,Ik richt me helemaal op zondag, omdat we dan bij AZ moeten winnen."