Blind over makkelijk gegeven penalty: 'Dat is geen geluk’

De ploeg van Erik ten Hag begon met een 3-0 thuiszege op zak aan de returnwedstrijd. Young Boys begon sterk, maar kreeg halverwege de eerste helft de deksel op de neus: David Neres maakte op aangeven van Dusan Tadic de 0-1. ,,Misschien zag het er makkelijker uit dan het was", zei Blind na afloop tegen RTL 7. ,,Het eerste kwartier stonden we onder druk en kreeg Young Boys veel hoekschoppen. Daar kwamen niet veel kansen uit, maar aan voetballen kwamen we niet echt toe.”



,,Gedurende de eerste helft trokken we het spel meer naar ons toe en wonnen we vaker de tweede bal. We waren wel slordig, maar slaagden erin om tegen het einde van de tweede helft veel langer de bal in bezit te houden. In de tweede helft lag het tempo een stuk hoger en was het een flipperkast. Dat moeten we beter doen; langer in balbezit blijven, want dan blijven we in onze krachten. Nu gingen we in het tempo van de tegenstander mee", legt Blind uit.