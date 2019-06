Blinde Valencia-fan krijgt standbeeld op 'zijn’ stoel

Valencia heeft een blinde fan die in 2016 is gestorven, geëerd met een levensgroot standbeeld in het stadion, op de plek waar hij altijd zat. Het gaat om Vicente Navarro, die ondanks dat hij in 1985 op 54-jarige leeftijd blind werd geen thuiswedstrijd miste.