Bloemen, Kramer en Kok genieten ook van natuurijs in Friesland

Samenvatting Kramer na omhaal in slotminuut: ‘Een beetje pijn in m'n rug, maar dat heb ik er wel voor over’

19:16 De kansenverhouding in Den Haag was 5-35, maar toch eindigde het in 2-2 bij ADO Den Haag tegen PSV. Michiel Kramer maakte in de 93ste minuut nog de gelijkmaker met een fraaie omhaal.