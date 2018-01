Bloemen onderstreept topvorm met baanrecord in Calgary

Ted-Jan Bloemen heeft nog maar eens laten zien helemaal klaar te zijn voor de Olympische Spelen. Exact een maand voor de openingsceremonie in Pyeongchang schaatste de Canadees gisteren in Calgary een nieuw baanrecord op de 10 kilometer: 12.43,04.

Bloemen, wereldrecordhouder op zowel de 5 als de 10 kilometer, dook daarmee drie seconden onder het oude baanrecord (12.46,83), dat sinds oktober ook al op zijn naam stond. Daarvoor was het baanrecord op de schaatsbaan op de baan waar in 1988 om olympische titels werd geschaatst jarenlang in handen van Sven Kramer. De Nederlander reed daar in 2006 een tijd van 12.51,60.

Zijn race van gisteren bouwde Bloemen uitstekend op. Zijn rondetijden schommelden constant tussen de 30,3 en en de 30,7, maar op het einde bleek hij nog over de nodige reserves te beschikken. Dat resulteerde in rondjes in de 29 en 28 seconden in de laatste 1200 meter.

De 31-jarige Bloemen geldt volgende maand in Zuid-Korea op de lange afstanden als de grote rivaal van de Nederlanders Kramer, Jorrit Bergsma en Bob de Vries.