Bloemen pakt ook wereldrecord op 5000 meter van Kramer af: 'Nooit verwacht'

Sven Kramer wist dat het een risico was. Zelf de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City overslaan en vervolgens op tv zien dat hij ook zijn laatste wereldrecord kwijt is. De Nederlandse Canadees Ted-Jan Bloemen schaatste vanavond in een akelig vlakke 5000 meter naar een nieuw wereldrecord: 6.01,86. ,,Ik keek altijd enorm op tegen het wereldrecord van Sven. Dat ik die tijd zo dik zou verbreken, had ik nooit verwacht."

Door Rik Spekenbrink

Dat is anderhalve tel sneller dan Kramer tien jaar geleden in Calgary. Twee jaar geleden pakte Bloemen Kramer het wereldrecord op de 10 kilometer ook al af.

Kramer en zijn ploeg LottoNL-Jumbo kozen ervoor om de wedstrijd in Amerika over te slaan en op trainingskamp te gaan naar Collalbo, met het oog op het Olympisch Kwalificatietoernooi eind december. Vorige week in Calgary waren de omstandigheden er voor zowel Kramer als Bloemen niet naar om het wereldrecord aan te vallen. In de Utah Olympic Oval wel. Bloemens record was al het vierde wereldrecord van het weekeinde.

De ‘schaats-Canadees’ kwam met zijn handen in de lucht over de streep. Omdat Bloemen jarenlang in geen van zijn Nederlandse ploegen echt kon aarden, koos hij er in 2014 voor over te stappen naar het land waar zijn vader is geboren, Canada. Onder de Nederlandse coach Bart Schouten ging hij steeds beter schaatsen. Zijn 5 kilometer van gisteravond was zijn beste race ooit. Op zijn opening van 18,47 volgden 12 vlakke rondjes tussen de 28,49 en 28,88. Kramer sloot zijn rit destijds af met vier rondjes 29 en wist dat daar de zwakke plek van zijn tijd lag.

Genadeklap

Wie er niet is, kun je niet verslaan. Ted-Jan Bloemen vond het jammer dat Sven Kramer er in Salt Lake City niet bij was op de 5 kilometer. Maar hij schat in dat hij zijn Nederlandse collega hoe dan ook had verslagen. Ondanks het feit dat hij dit seizoen drie rechtstreekse duels had verloren. ,,Je zag in de eerste drie wereldbekerwedstrijden al dat ik het momentum had. Ik kwam steeds dichter bij Sven in de buurt. Dit was de genadeklap geweest, denk ik ook als ik naar de verschillen met andere rijders kijk.”

Bloemen twijfelde of hij dit zijn beste race ooit kon noemen. ,,Het wereldrecord op de 10 kilometer was ook super. Toen haalde ik alles eruit wat er op dat moment in zat. Vandaag deed ik dat weer. En dat moet ik zometeen op de Olympische Spelen ook doen. Dan zakt deze rit weer een plekje.”

Hij was niet op een wereldrecord weggegaan. ,,Ik ga nooit ergens op weg. Ik ga gewoon rondjes rijden en zie dan wat er naar me toe komt. Maar vlak rijden is wel mijn ding, dat is wat ik goed ken. Ik keek altijd enorm op tegen het wereldrecord van Sven. Dat was een epische race. Hij was toen zo boos, ging zo hard weg en was zo veel sneller dan tot dat moment ooit gereden was. Daarna is ook niemand echt in de buurt gekomen. Dat ik die tijd zo dik zou verbreken, had ik nooit verwacht.”

