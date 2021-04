Bloemlezing van olympisch kampioen Kipchoge op Twente Airport

Formule 1 Slag 2 is voor Max Verstappen, maar de oorlog met Lewis Hamilton duurt nog lang

9:15 Hét gedroomde Formule 1-duel bleef ook in Imola levend. Meteen sloeg Max Verstappen terug met de zege. Waar Lewis Hamilton alles al had kunnen verliezen, beperkte hij echter de schade. ,,We houden allemaal van een battle, nu hebben we ook een battle.’'