Blog | De step van Lewis Hamilton

Lewis Hamilton heeft een step. Dat is geen brekend nieuws, het ding duikt al tijden overal op. Soms plakt hij er zelfs een kleine camera op en maakt een vlog van zijn ritje door de paddock. Alles wat Hamilton doet is nu eenmaal nieuws.



Vanmiddag zag ik zijn persoonlijke assistente met de step rondlopen en hem klaarzetten onderaan de trap van de hospitalityruimte van Mercedes. Hij zou toch niet écht dat stukje naar de garage van pakweg 15 meter op de step gaan afleggen? Fotografen en cameramannen verzamelden zich, in afwachting van de wereldkampioen. De eerste vrije training was al even bezig. Valtteri Bottas, op veel fronten totaal het totaal tegenovergestelde type van zijn teamgenoot, had een kwartiertje eerder de oversteek al gemaakt. Bakje koffie in de hand, nog even op de foto met een lokale fan, allemaal geen probleem.



Maar Hamilton is Hamilton, de enige échte ster van de Formule 1. En die doet meestal net wat anders dan de rest. Dus toen de deur van het Mercedes-gebouwtje openzwaaide en Hamilton de trap afdaalde, klonk het mitrailleur van klikkende fototoestellen. En ja hoor, hij pakte de step en zoefde naar de ingang van de garage. Ik ben vergeten de stopwatch in te drukken, maar het ritje zal zo’n drie tellen hebben geduurd.



Hamilton doet dit natuurlijk niet uit luiheid. Misschien heeft hij geen zin in die ene handtekening of selfie. Maar veel waarschijnlijker is het dat die step onderdeel uitmaakt van zijn extravagante imago. Hij weet dat de camera’s draaien als hij erop springt, want het is een leuker plaatje dan als hij gewoon de benenwagen neemt.



Briljant, of aanstellerij, dat mag u verder zelf bepalen.