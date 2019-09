Blog | De teambaas van Max heeft niet zoveel met schaatsen

Het eindresultaat kon u vanmorgen in de papieren krant lezen en ook op deze site. Maar behalve de toekomst van Red Bull Racing en Max Verstappen, hadden we het ook nog even over Sotsji zelf. Ik vroeg Christian Horner of hij wel besefte dat dit Russische oord aan de Zwarte Zee tot in de eeuwigheid een plaats heeft in de Nederlandse sporthistorie. Horner, op en top Brits en vooral geïnteresseerd in alle sporten met een motor en rennende paarden, had overduidelijk geen idee waar ik het over had. ,,Met welke sport dan?“, vroeg hij me, met opgetrokken wenkbrauwen, waarop ik hem vroeg een gokje te wagen. ,,Hmmm, ijshockey misschien?”



De link met de Winterspelen had hij zelf al snel gelegd, maar de prestaties van het Nederlandse ijshockeyteam overschatte hij daar toch een beetje. Waarop hij na een ‘nee’ van mijn kant geen tweede wintersport meer wist te verzinnen. ,,Goh, waar zijn jullie Nederlanders nog meer goed in? Geen idee, eigenlijk.” En dan, glimlachend: ,,Snakes & Ladders, misschien?”