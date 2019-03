Blog | Formule 2, altijd een genot om naar te kijken

Door Arjan Schouten



De doorgewinterde racefan die alles kijkt met vier wielen tijdens een F1-weekend gaat hier niets nieuws lezen. Maar voor die nieuwe Max Verstappen-fans die de laatste jaren pas geïnteresseerd zijn geraakt in de racerij, hier toch een tip. Kijk eens wat verder dan de koningsklasse, tijdens zo’n weekend. Overweegt u een bezoek aan een Formule 1-race, probeer dan eens een locatie waar ook de Formule 2 racet. Dat circus was vandaag weer een genot om naar te kijken in Bahrein, zoals zo vaak. Die belangrijkste opstapklasse naar de Formule 1 is een heerlijk chaotisch allegaartje vol rookies, talenten die knokken voor hun laatste kans en routiniers die stiekem echt wel beseffen dat ze nooit meer die lang gekoesterde stap gaan maken.



Tel daarbij op dat de wagens veel meer aan elkaar gewaagd zijn dan in de soms toch wat oneerlijk ogende Formule 1 en spektakel is race na race verzekerd. Gevochten wordt er altijd op de baan. Ingehaald ook. Net als gescholden, alleen staat het boordradiocommentaar helaas vaak uit. En foutjes en fouten, ze horen standaard bij elke race. Een spinnetje hier en daar. Een toefje te agressief aanremmen. De banden oproken met nog tien rondjes te gaan. Strategieën die op papier mooi lijken, maar in de praktijk onmogelijk. Het zit er allemaal in. Altijd. Overal.