Blokhuijsen én Roest naar de Spelen, Krol kind van de rekening

Door Rik Spekenbrink



De nummer 3 van de 1000 meter valt net buiten de boot doordat zijn vriend en ploeggenoot Kai Verbij, die zich op het kwalificatietoernooi geblesseerd moest afmelden voor die afstand, als potentiële medaillekandidaat wordt toegevoegd. Dat maakte de selectiecommissie van schaatsbond KNSB zondagmiddag bekend in Heerenveen.



Met het aanwijzen van Verbij, Europees en wereldkampioen sprint en leider in het wereldbekerklassement op de 1000 meter, ging er een streep door de naam van Krol. Daarmee was de zogeheten selectievolgorde (de matrix) vol met tien unieke namen, precies het maximaal aantal dat Nederland in februari mag afvaardigen naar Pyeongchang. Dat betekent dat Patrick Roest en Jan Blokhuijsen ook bij de olympische equipe zitten. Zij waren door hun lage plek op de selectievolgorde ook nog onzeker. Roest werd derde op de 1500 meter, Blokhuijsen derde op de 5 kilometer, maar hij was ook een potentiële aanwijsschaatser voor de ploegachtervolging. Met Sven Kramer en Koen Verweij heeft bondscoach Geert Kuiper nu voldoende kandidaten voor dat onderdeel.

Krol

Volledig scherm Thomas Krol. © ANP Krol zei na de 1000 meter al dat hij zich zou kunnen vinden in een aanwijsplek voor Verbij. ,,Als die hier had meegedaan, was ik waarschijnlijk vierde geworden. Als ik eerlijk ben heeft hij er recht op en ik mijn plek aan iemand moet afstaan, dan is het Kai.” Zijn eigen poging om zich op de 1500 meter ook te kwalificeren, mislukte zaterdag. Krol (25) zou opgaan voor zijn eerste Spelen.

Bij de vrouwen was de ploeg van 10 schaatssters gisteren na de laatste afstand al min of meer duidelijk. Letitia de Jong is daar de pechvogel. Als nummer 3 op de 500 meter stond ze onderaan de selectievolgorde, als elfde unieke vrouw. Zij valt buiten de boot.

De tweede namen voor de massastart zijn ook bekendgemaakt: Sven Kramer zal Koen Verweij op dit onderdeel vergezellen. Bij de vrouwen is Annouk van der Weijden de nummer twee naast Irene Schouten.

Otterspeer reserve

Hein Otterspeer mag nog een klein beetje hoop houden op zijn olympische debuut in februari . Technisch directeur Arie Koops van de schaatsbond (KNSB) heeft de sprinter van Team LottoNL-Jumbo als eerste reserve aangewezen voor de 500 en 1000 meter bij Pyeongchang 2018. Indien Verbij niet tijdig weer topfit is, mag Otterspeer diens twee olympische startplekken innemen.



De uiterste datum voor een eventuele vervanging is 7 februari. ,,In dit geval vervangen we dan een-op-een een schaatser. De vierde man op de 500 meter is Otterspeer en hij is ook een uitstekende schaatser op de 1000 meter", lichtte Koops toe bij de NOS.



Otterspeer greep bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) afgelopen week in Thialf net naast een olympisch ticket op de 500 meter. Hij eindigde op 0,04 seconde van wereldkampioen Jan Smeekens, de nummer drie. Op de 1000 meter reed Otterspeer eveneens de vierde tijd.

Olympische schaatsploeg, mannen

Sven Kramer, Bob de Vries, Kjeld Nuis, Jorrit Bergsma, Koen Verweij, Kai Verbij, Ronald Mulder, Jan Smeekens, Patrick Roest, Jan Blokhuijsen.

Olympische schaatsploeg, vrouwen