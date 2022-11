Blokkerend wiel kost Max Verstappen pole: ‘Desondanks ziet het er goed uit’

In aanloop naar de kwalificatie begon het te regenen in Brazilië. Tijdens de sessie was het een tijd lang droog, maar voor de coureurs werd het er niet gemakkelijker op. ,,Het was lastig. Je moet de limiet zoeken, maar je wilt ook geen fouten maken waardoor je wegvalt. We hebben in Q1 en in Q2 onze kalmte bewaard, maar tijdens Q3 was het een loterij. Desondanks staan we nog steeds op de eerste startrij.”