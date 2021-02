Blunderend Leipzig bezorgt Liverpool ideale uitgangspositie voor return

De eerste helft was niet om over naar huis te schrijven. De halve finalist van vorig seizoen (Leipzig) en de winnaar van 2019 (Liverpool) bleven in de lege Puskás Aréna onder hun gebruikelijke niveau. Daniel Olmo kreeg na vijf minuten een grote kans op de voorsprong, maar kopte op aangeven van Angeliño op de paal. Bij die kans bleef het voor Leipzig, dat vanwege de coronarestricties moest uitwijken naar Hongarije en onderdak vond in het stadion waar komende zomer drie EK-wedstrijden staan gepland. Liverpool kreeg in het vervolg van de eerste helft de grootste kansen, maar pogingen van Sadio Mané (kopbal), Mo Salah (schouder van Gulácsi bracht redding), Andy Robertson (afstandsschot op de lat) en Roberto Firmino (afgekeurde goal) gingen er allemaal niet in.



In de tweede helft begon Leipzig opnieuw scherp en was de weggestuurde Christopher Nkunku dicht bij de 1-0. Alisson, die de laatste weken niet de meest betrouwbare man onder de lat is bij de nummer 6 van de Premier League, bracht met zijn linkerhand redding. Tien minuten later viel aan de overkant dan toch de openingstreffer. Middenvelder Marcel Sabitzer maakte een grote fout door de bal zomaar in te leveren bij Salah, die gretig gebruik maakte van dat buitenkansje. Met uiterste precisie mikte hij de bal langs Gulácsi. Amper vijf minuten later stond het alweer 0-2 nadat linksback Nordi Mukiele een grote verdedigingsfout maakte en Mané een vrijgeleide naar het doel gaf. Ook de Senegalees maakte geen fout.