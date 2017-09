BMC hofleverancier Amerikaanse WK-ploeg

VIDEO Geen zorgen bij Van der Lely: 'We weten dat we het kunnen'

18:09 ROTTERDAM - De 1-0 nederlaag van FC Twente op bezoek bij Sparta betekende een negatief clubrecord, maar volgens Jeroen van der Lely is er geen reden tot paniek in Enschede. „Met deze selectie moeten we in de middenmoot kunnen eindigen."