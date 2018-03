BMC opnieuw snelste in openingsrit Tirreno, Sunweb vijfde

Sunweb

,,Uiteraard is dit een van mijn favoriete koersen. Het is de derde keer dat ik hier met de ploeg een ritzege pak. Zonder Richie Porte was het wel lastiger voor ons en hebben we ook minder zicht op de eindzege. Ik weet niet of we voordeel hebben gehad met de wind ten opzichte van Sky. Ik weet wel dat we tot de finish keihard gewerkt hebben.''