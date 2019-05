Boasson Hagen grijpt de macht in Noorwegen

Video Volleybal­sters sluiten Nations Lea­gue-se­rie af met nederlaag

19:29 De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League verloren van Polen. In Apeldoorn werd het 3-1 (25-13 25-27 25-20 25-15) voor de Oost-Europeanen, die daarmee hun campagne in de Gelderse stad succesvol afsloten. Eerder won Polen in Apeldoorn van Brazilië en Bulgarije.