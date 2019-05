Boateng krijgt duwtje richting de uitgang, Barça gooit Valverde er vandaag nog uit

Real Madrid laat Sergio Ramos niet zomaar gaan. De 33-jarige Spanjaard wil na een bijzonder teleurstellend seizoen vertrekken en heeft een aantal aanbiedingen op zak. Volgens voorzitter Florentino Pérez vroeg Ramos onlangs of hij gratis mocht overstappen naar een Chinese club, maar de Madrileense preses weigert daaraan mee te werken. ,,Ramos en zijn zaakwaarnemer kwamen naar mijn kantoor en vertelden dat ze een heel mooi aanbod uit China hadden gekregen’', zei Pérez op de Spaanse radio. ,,Die club kon alleen geen transfersom betalen, vanwege de financiële regels in dat land. Ik heb Ramos verteld dat we onze aanvoerder niet gratis kunnen laten vertrekken. Dat zou een heel slecht voorbeeld zijn voor andere spelers. We laten hem niet zomaar gaan. Clubs die interesse hebben, moeten dan maar de clausule betalen die in zijn contract staat.’’