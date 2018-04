Bob Jungels bezorgt Quick Step nieuwe grote zege

Quick Step won dit seizoen aan alleen klassiekers al Dwars door Vlaanderen (Yves Lampaert), E3 Harelbeke en de Ronde van Vlaanderen (Niki Terpstra), de Scheldeprijs (Fabio Jakobsen) én de Waalse Pijl (Julian Alaphilippe).



Jungels ging vlak na de top van de Roche-aux-Faucons, op zo'n vijftien kilometer van de finish, solo nadat het uitgedunde peloton even stilviel. Dat was net nadat de laatste vroege vluchter, Jérôme Baugnies, vlak voor de Roche-aux-Faucons werd bijgehaald. De kampioen van Luxemburg pakte door de twijfel en een gebrek aan samenwerking bij de favorieten snel een voorsprong van een halve minuut en begon aan de Côte de Saint-Nicolas met liefst 55 seconden voorsprong op de favorieten.



Daar plaatste Jelle Vanendert direct aan de voet van de Saint-Nicolas een aanval. De Belg kwam in eerste instantie snel dichterbij, maar hij bleef hangen op 25 seconden. In de achtergrond reden Romain Bardet en Michael Woods weg bij de overige favorieten, maar het was te laat om leider Jungels nog terug te halen.



Zo kon Jungels de mooiste triomf uit zijn carrière vieren. De 25-jarige renner doet dat op -zo goed als- dezelfde wijze als zijn landgenoot Andy Schleck negen jaar geleden. Het enige verschil: Schleck viel aan óp de beklimming, Jungels net na de top. Belangrijke gelijkenis: de winst in 'LBL' was voor beide renners hun eerste échte grote zege.



Achter de winnaar sprintte de ontsnapte Woods naar de tweede plaats, op ruim een halve minuut van de winnaar. Bardet werd derde. Jungels' ploeggenoot Alaphilippe eindigde als vierde nadat hij in de finale -bijna- elke aanval wist te counteren. Sam Oomen was op de twaalfde plek de beste Nederlander. Tom Dumoulin kwam als vijftiende over de streep.