Boca en River in evenwicht met alleen blauw-gele vlaggenzee als publiek

Oorwassing Van Gerwen 100 in allereer­ste beurt en het hoogste gemiddelde van 2020: wie is WK-sensatie Dave Chisnall?

2 januari Woensdag schakelde hij Dimitri Van den Bergh uit op het WK, gisteren gaf hij Michael van Gerwen een een ongekend pak slaag (5-0). Dave Chisnall (40) is ‘the talk of the town’ in de dartswereld. Een portret van de Engelsman, die zich plots tot een van de WK-favorieten heeft gebombardeerd.