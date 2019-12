Boete van 50.000 euro voor Ferrari vanwege te veel brandstof in wagen Leclerc

Ferrari had bijna vijf kilogram meer brandstof in de wagen gedaan dan het team voorafgaande aan de Grand Prix van Abu Dhabi had aangegeven. Door de geldboete behoudt Leclerc zijn podiumplek. De Monegask werd derde achter Lewis Hamilton en Max Verstappen.



Het onderzoek van de wedstrijdleiding zorgde voor heel wat rumoer aangezien Ferrari dit seizoen vaker in verband is gebracht met onregelmatigheden rondom de brandstoftoevoer van de motor. Rivalen Red Bull en Mercedes vermoedden meermaals dat het team illegale dingen doet, maar meerdere onderzoeken van de FIA hebben dit nooit aangetoond.