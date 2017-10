Boete voor Besiktas na uitvallen van stadionlampen

Besiktas, de club van Jeremain Lens en Ryan Babel, leidde op het moment dat een aantal lampen het begaven met 2-0. De Duitsers leken net beter in de wedstrijd te komen, maar konden dat na een oponthoud van tien minuten niet meer omzetten in doelpunten. In de boete werd ook een aantal veiligheidsovertredingen, zoals het niet vrijhouden van de trappen, meegenomen.