Bokaal is binnen voor Verstappen, maar het blijft schuren na spannendste seizoen ooit

Door Arjan Schouten en Rik Spekenbrink



Na 22 intense gevechten op circuits over de hele wereld waren ze onafscheidelijk geworden. Max en Lewis, Lewis en Max. Maar nu het Formule 1-seizoen erop zit, leeft het koppel gescheiden verder. Want Lewis Hamilton had geen trek in het traditionele afsluitende gala van de FIA in Parijs, daar waar de prijzen worden uitgereikt en het autosportjaar feestelijk wordt afgesloten. De Brit is ‘teleurgesteld, gefrustreerd en gedesillusioneerd’ over de manier waarop hij zondag in Abu Dhabi – in zijn ogen – in de laatste ronde werd beroofd van zijn achtste wereldtitel.



Max Verstappen had zijn smoking uiteraard wel aangetrokken voor dit unieke moment. Hij kon er logischerwijs weinig mee, het feit dat zijn grote rivaal niet naast hem zat tijdens de persconferentie voorafgaand aan de prijsuitreiking. En dat Hamilton, volgens diens eveneens afwezige teambaas Toto Wolff, niet zeker weet of hij in februari wel terugkeert in de Formule 1. ,,Natuurlijk begrijp ik de pijn bij Lewis, zeker de eerste dagen’’, zei Verstappen. ,,Maar dit is wel wat autosport is. Alles kan gebeuren, je moet blijven vechten tot de laatste ronde. Zo heeft hij zelf ook een kampioenschap gewonnen (in 2008, red.). Dus hij zal het wel begrijpen. Hij krijgt heus weer de kans op zijn achtste titel. Ik zie geen reden voor hem om nu op te geven of te stoppen.’’