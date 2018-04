Bokser (31) die na gevecht stierf, redt 7 levens via orgaandonatie

Zwaar gevecht

De 31-jarige Westgarth versloeg die fatale avond zijn tegenstander Dec Spelman na tien ronden in de lichtgewichtklasse. Het was een zwaar gevecht waarin beide boksers een keer tegen het canvas gingen.



Vlak na de partij werd duidelijk dat Westgarth zware averij had opgelopen. Tijdens het interview achteraf zag hij er bleek en verward uit. Westgarth probeerde nog terug te strompelen naar zijn kleedkamer in The Dome, maar verloor het bewustzijn. Hulpverleners brachten hem snel naar het Royal Hallamshire ziekenhuis, maar daar overleed hij een dag later aan de gevolgen van een hersenbloeding.



Na het gevecht snelde Westgarths moeder meteen naar het ziekenhuis. ,,Ik wist het niet, maar hij had zijn naam drie keer op de orgaandonatielijst gezet", vertelt ze tegen The Mirror. ,,In het ziekenhuis kuste ik hem en legde mijn hand op zijn hart. Het was zo sterk. Ik weet nog dat ik dacht: wie dit hart krijgt, heeft veel geluk."