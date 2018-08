Bol opvolger van Kleiman in Achterhoek

Van Breda (MonkeyTown) reed al vroeg weg met Justin Timmermans (Delta) en Jordi van Loon (Destil-Parkhotel), maar zag een groep met onder anderen Cees Bol, Peter Schulting, NijverdallerJoey van Rhee en thuisrijder Wiebe Scholten aansluiten. Hij was als enige in staat een uitval in de slotronden van Bol te pareren, maar de toekomstig prof van Sunweb was te sterk in de sprint.

De winnaar in de Achterhoek kent een sterk seizoen met een zege in de Fleche Ardennaise en tal van podiumplaatsen in UCI-wedstrijden als de GP Kint en de Ronde van Noord-Holland. ,,Het duurde vrij lang voordat het echt ontplofte in deze wedstrijd. We hadden een punt afgesproken van te voren na 130 kilometer, daar hebben we iedereen tot op de knieën gebracht. Eigenlijk doorgedrukt tot er een groep weg was. Rick is altijd goed in deze koersen, ik volgde hem en we hadden een gat geslagen. We hadden allebei ploeggenoten van achteren, dus wisten we ons goed gedekt.''