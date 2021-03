Bond-girl en gelukswensen van 007 voor Vettel bij presentatie Aston Martin

Door Arjan Schouten



Niet meer het scharlaken rood van Ferrari. Geen bombastische Italiaanse operaklanken meer bij het presenteren van zijn nieuwe wagen, maar een gelikte show met een James Bond-tintje. Sebastian Vettel vond zichzelf vandaag terug in een ultiem Brits decor, met de Union Jack op zijn nieuwe strijdwapen, een Bond-girl (Gemma Arterton) achter de microfoon en de gelukswensen van Daniel Craig himself. ,,Ik stap straks meteen in een van de mooiste wagens van de grid. Ik moet alleen nog even wennen aan al die knopjes die aan de zijkanten zitten’’, grapte hij, met een knipoog naar de hechte relatie tussen Aston Martin en de films over spion 007.